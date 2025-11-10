Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher zerstören Glasfront von Tankstelle in Immenhausen und erbeuten Zigaretten: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel):

Einbrecher sind in der Nacht zum heutigen Montag auf brachiale Weise in eine Tankstelle in Immenhausen eingedrungen und haben eine noch unbekannte Menge Zigaretten entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat, die sich gegen 2:50 Uhr in der Hohenkirchener Straße ereignete. Zu diesem Zeitpunkt näherten sich die unbekannten Täter dem Kundeneingang und schlugen kurzerhand eine Scheibe der Glasfront ein, wobei sie die Alarmanlage auslösten. Die Diebe brachten daraufhin blitzschnell mehrere Stangen Zigaretten aus dem Kassenbereich in ihren Besitz und verließen den Verkaufsraum wieder. Ob sie anschließend zu Fuß flüchteten oder ein Fahrzeug nutzten, ist bislang nicht bekannt. Die umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte leider nicht mehr zu ihrer Festnahme. Durch das rabiate Vorgehen der Täter entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hofgeismar unter Tel. 0561-910 2810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell