Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Seit Anfang Oktober vermisste 87-Jährige tot gefunden, keine Hinweise auf Fremdverschulden

Kassel (ots)

Kassel:

Am 30. Oktober 2025 rief ein Spaziergänger die Polizei in ein Waldstück im Kasseler Stadtteil Brasselsberg, da er in einem Gebüsch eine Leiche entdeckt hatte. Wie die weiteren Ermittlungen und die am vergangenen Freitag durchgeführte Obduktion der Verstorbenen ergaben, handelt es sich um die seit Anfang Oktober vermisste 87-jährigen Frau aus Kassel. Hinsichtlich der Todesursache liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die nach dem Verschwinden der Seniorin eingeleiteten umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch Mantrailer-Hunde zum Einsatz kamen, hatten leider nicht zum Erfolg geführt. Traurige Gewissheit brachte nun die Obduktion, dass es sich um die Vermisste handelt.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Foto der 87-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell