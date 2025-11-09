Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Espenau (Landkreis Kassel): Brand eines Einfamilienhauses

Kassel (ots)

Am Sonntagmorgen, gg. 05:10 Uhr, kam es zu einem Vollbrand eines Einfamilienhauses in der Straße Im Teich im Espenauer Ortsteil Mönchehof. Nachbarn konnten Hilfeschreie des Bewohners wahrnehmen und verständigten die Polizei. Der Bewohner des Hauses hatte schon eigenständig sein Haus verlassen. Das Haus wurde durch den Brand vollständig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Der Bewohner wurde zur vorsorglichen Behandlung in eine Klinik verbracht. Er erlitt nach erster Untersuchung vor Ort eine Rauchgasintoxikation. Die Brandursache ist zur Zeit noch unbekannt. Die Ermittlungen hierzu werden in der Folge von der Kriminalpolizei Kassel geführt.

Es entstand ein vorläufig geschätzter Brandschaden von ca. 350.000EUR.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern. Die Bewohnerin wurde zunächst vorsorglich evakuiert.

Am Brandort waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Espenau und Immenhausen, ein Notarzt, zwei Rettungswagen, der Brandschutzdienst und zwei Streifen des Polizeireviers aus Vellmar im Einsatz.

