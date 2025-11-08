Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: LK Schwalm- Eder: Brand einer Doppelgarage in Gudensberg, Stadtteil Maden

Kassel (ots)

Heute morgen, gegen 03:25 Uhr, kam es zu einem Brand einer Doppelgarage in Gudensberg, Stadtteil Maden. Wie die Beamten der Polizeistation Fritzlar mitteilten, entstand der Brand aus bislang ungeklärten Gründen in der sich an einem Wohnhaus befindlichen Doppelgarage. Das Feuer griff auch auf die Fassade des Hauses über; ein weiteres Brandgeschehen konnte von der eingesetzten Feuerwehr unterbunden werden. Die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 100 000 Euro geschätzt. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Gudensberg, Maden und Obervorschütz. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg/ Efze geführt.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

