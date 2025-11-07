Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreiste Diebe stehlen Einkaufswagen voll Waren und verletzen Mitarbeiterin: 37-Jähriger nach Rückkehr zum Tatort festgenommen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Die Polizei hat am gestrigen Donnerstagnachmittag einen 37 Jahre alten Mann aus Kassel festgenommen, nachdem dieser versucht hatte, zusammen mit einem noch unbekannten Mittäter Kaffee und Süßigkeiten im Wert von rund 1.200 Euro aus einem Discountermarkt in Vellmar zu entwenden. Eine Mitarbeiterin des Marktes wurde zuvor leicht verletzt, als sie die Täter zusammen mit einem Kunden daran hinderte, mit ihrem Auto zu fliehen. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet, die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.

Die beiden Männer hatten gegen 17:40 Uhr den Markt in der Straße "Zum Feldlager" verlassen, nachdem sie zuvor einen mitgebrachten Einkaufstrolley und einen Einkaufswagen mit hochpreisigen Waren vollgeladen hatten. Ohne diese zu bezahlen, gingen sie durch die Eingangstür nach draußen auf den Parkplatz und begannen, Kaffeepäckchen und Süßwaren in ihr Auto zu laden. Dabei wurden sie jedoch von einer Mitarbeiterin des Marktes, die den Diebstahl bemerkt und sofort die Polizei gerufen hatte, und einem Kunden gestört. Als die Männer daraufhin in ihrem Auto davonfahren wollten, kam es zu einem Gerangel mit der Mitarbeiterin, wobei diese sogar leichte Verletzungen an den Armen erlitt. Die beiden Täter ergriffen schließlich ohne Beute zu Fuß die Flucht. Etwa eine halbe Stunde später kehrte dann der 37-Jährige zu seinem am Tatort zurückgelassenen Auto zurück und konnte durch eine Streife des Reviers Nord festgenommen werden. Sein Komplize konnte trotz sofort nach Bekanntwerden der Tat eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen nicht mehr gefasst werden. Das von den Männern genutzte Auto wurde als Beweismittel sichergestellt und abgeschleppt, die Ermittlungen dauern an.

