Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Toter auf Hochsitz gefunden: Polizei bittet um Hinweise auf Identität

Kassel (ots)

Bad Emstal/ Naumburg (Landkreis Kassel):

Am Samstag, dem 5. Juli 2025, haben zwei Spaziergänger die sterblichen Überreste eines unbekannten Mannes auf einem Jagdhochsitz neben der K 112 zwischen Bad Emstal-Merxhausen und Naumburg-Elbenberg gefunden. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Identität des Toten und der genauen Todesursache haben wie üblich in solchen Fällen die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernommen. Bei der anschließenden Obduktion des Verstorbenen haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die Identität des Toten konnte trotz umfangreicher, bundesweiter Ermittlungen bislang jedoch noch nicht geklärt werden. Auch der Todeszeitpunkt kann nicht näher bestimmt werden, aufgrund des Zustandes des Leichnams wird jedoch davon ausgegangen, dass der Verstorbene bereits mehrere Monate vor dem Fund gestorben war.

Der Verstorbene führte keinen Ausweis oder Gegenstände mit sich, die Hinweise auf seine Identität erbrachten. Nach bisherigen Untersuchungen und Ermittlungen soll er ca. 1,78 Meter groß, älter als 21 Jahre gewesen sein und einen rot/blonden oder hellbraunen Kurzhaarschnitt getragen haben. Die Kleidergröße des schlanken Toten lag zwischen den Größen S und M. Sein Zahnbestand war lückenhaft mit starker Karies, die nicht zahnärztlich behandelt wurde. Darüber hinaus trug der Verstorbene eine schwarze Adidas Hose, eine lange Unterhose, ein schwarzes T-Shirt, einen weißen Pullover, Nike-Turnschuhe und einen blauen Rucksack, in dem sich Lebensmittel des Discounters Aldi mit nicht erkennbarem Mindesthaltbarkeitsdatum befanden. Möglicherweise stammt der Verstorbene aus dem Ausland und hatte in Deutschland keinen festen Wohnsitz.

Die Beamten des K 11 wenden sich nun mit einer Gesichtsweichteilrekonstruktion, die durch das Hessische Landeskriminalamt gefertigt wurde, sowie mit Fotos der Bekleidung und der Schuhe des unbekannten Mannes an die Öffentlichkeit. Dadurch erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf seine Identität zu erhalten. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

