Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unfall mit Schwerverletzter

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am 04.11.2025 gegen 21:05 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 75 Höhe Rotenburg ein Verkehrsunfall. Die 24-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Scheeßel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen die Schutzplanke und zwei Bäume. Dabei wurde sie schwer verletzt und ins Rotenburger Krankenhaus eingeliefert. Zur Unfallursache gab die Fahrzeugführerin an, dass sie einem Reh ausgewichen sei.

