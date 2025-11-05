PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Taschendiebstahl im Supermarkt

Scheeßel (ots)

Scheeßel. Während eines Einkaufes wurden ein älteres Ehepaar Opfer von Taschendieben. Am 04. November gegen 14 Uhr befanden sich die Geschädigten beim Einkaufen in der Bremer Straße. Dort wurden sie von einer unbekannten Person gefragt, ob man behilflich sein und Artikel anreichen könne. Dieser Zeitpunkt wurde von einer weiteren unbekannten Person genutzt. Es wurde der Reißverschluss der Handtasche geöffnet und die Geldbörse entwendet. Anschließend entkamen die Täter fußläufig und unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren