Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Taschendiebstahl im Supermarkt

Scheeßel (ots)

Scheeßel. Während eines Einkaufes wurden ein älteres Ehepaar Opfer von Taschendieben. Am 04. November gegen 14 Uhr befanden sich die Geschädigten beim Einkaufen in der Bremer Straße. Dort wurden sie von einer unbekannten Person gefragt, ob man behilflich sein und Artikel anreichen könne. Dieser Zeitpunkt wurde von einer weiteren unbekannten Person genutzt. Es wurde der Reißverschluss der Handtasche geöffnet und die Geldbörse entwendet. Anschließend entkamen die Täter fußläufig und unerkannt.

