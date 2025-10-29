Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte Einbrecher gesucht! ++ Mehrere Bilder in der digitalen Pressemappe ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Landkreis Rotenburg (Wümme). Bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, innerhalb kurzer Zeit am helllichten Tage des 20. März 2025 gemeinschaftlich mehrere Einbrüche in Wohnhäuser im Landkreis Rotenburg (Wümme) begangen zu haben. Tatbetroffen waren zum damaligen Zeitpunkt Wohnhäuser in den Ortschaften Stemmen, Sottrum, Westerwalsede, Sittensen und Hamersen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und durch Beschluss des zuständigen Ermittlungsrichters wurde nun die Veröffentlichung von Bildmaterial der beiden Beschuldigten zur Identifizierung angeordnet. Die Bilder sind durch Geschwindigkeitsradar-Anlagen beim Wechsel zwischen den Tatorten entstanden.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Männer, kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort oder dem genutzten VW Golf machen? Die Täter waren mit einem schwarzen VW Golf GTI VIII (Facelift 2025) unterwegs, der mit einer Kennzeichen-Dublette aus Düsseldorf versehen war. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter aus dem Raum Düsseldorf stammen. Bei dem Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen Mietwagen handeln.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rotenburg unter 04261 / 947-0 entgegen. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.

Die Polizeiinspektion bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Unterstützung.

