Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brand eines Zweifamilienhauses in Fintel ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

Fintel. In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (29.10.2025), gegen 04:40 Uhr, kam es in der Straße Masch zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus.

Eine Bewohnerin wurde beim Aufstehen auf ungewöhnliche, knackende Geräusche im Obergeschoss aufmerksam. Als sie nachsah, stellte sie bereits eine starke Rauchentwicklung im Gebäude fest und alarmierte umgehend Feuerwehr und Polizei. Die im Haus wohnenden Familien konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen; die Löscharbeiten waren gegen 07:15 Uhr beendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürfte das Feuer in einer Zwischendecke ausgebrochen sein. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell