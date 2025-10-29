Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mit getuntem Fahrzeug und Fahrverbot unterwegs: Polizei stoppt Autofahrer ++ Nach Unfallflucht in Scheeßel: Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel. Am Dienstag, 28.10.2025, in der Zeit von ca. 12:15 bis 14:05 Uhr, parkte ein Mann seinen VW Golf in der Bartelsdorfer Straße. Bei seiner Rückkehr stellte er erhebliche Schäden am Heck fest - der oder die Verursacherin hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Polizei liegen Hinweise vor, dass es sich bei dem gesuchten Fluchtfahrzeug sehr wahrscheinlich um einen Pkw "Toyota Aygo" handelt. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat den Unfall beobachtet oder wem ist ein entsprechend beschädigter Toyota Aygo im näheren Umfeld aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Scheeßel unter 04263 / 98516-0 oder an die Polizeiinspektion Rotenburg unter 04261 / 947-0.

Rotenburg. Bereits am Samstagabend (25.10.2025) kontrollierten Beamte der Polizei Rotenburg einen 24-jährigen Mann am Steuer eines VW Passat. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer die Fahrtrichtungsanzeiger seines Fahrzeugs unzulässig manipuliert hatte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Im Rahmen weiterer Überprüfungen ergab sich zudem, dass gegen den 24-Jährigen aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) ein Fahrverbot bestand. Der Mann wird sich nun auch strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell