Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B 71 bei Sick gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Gyhum/Sick. Am vergangenen Freitagmorgen (24.10.2025), gegen 06:20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 71 zwischen Zeven und Rotenburg zu einem gefährlichen Überholmanöver, bei dem ein Unfall vermutlich nur durch das starke Abbremsen mehrerer Fahrzeuge verhindert wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Pkw Nissan in Richtung Rotenburg, als sie nach dem Kurvenverlauf in Gyhum/Sick bemerkte, dass ein Fahrzeug mit Bottroper Kennzeichen im Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge - darunter auch einen Lkw an der Spitze - überholte.

Die 58-Jährige erkannte, dass der Fahrzeugführende den Überholvorgang trotz des entgegenkommenden Verkehrs nicht abbrach und musste ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Das Fahrzeug hinter der 58-Jährigen und der Lkw-Fahrer oder die Lkw-Fahrerin im Gegenverkehr mussten ebenfalls abbremsen.

Wegen des riskanten Manövers wird nun gegen den Fahrer oder die Fahrerin des Seat Leon mit Bottroper Kennzeichen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen - insbesondere die betroffenen Fahrzeugführenden - sich mit der Polizei Zeven unter 04281-95920 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell