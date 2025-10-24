Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Feierliche Amtseinführung: Dieter Klingforth übernimmt Staffelstab von Jörg Wesemann

Rotenburg (Wümme) (ots)

Landkreis Rotenburg (Wümme). Bereits seit August 2025 ist Leitender Polizeidirektor Dieter Klingforth neuer Leiter der Polizeiinspektion Rotenburg. Er trat damit die Nachfolge von Jörg Wesemann an, der seit Juni dieses Jahres das Amt des Polizeivizepräsidenten der Polizeidirektion Lüneburg innehat.

Am gestrigen Donnerstagvormittag fand nun die offizielle und feierliche Amtseinführung des neuen Inspektionsleiters sowie die Verabschiedung von Jörg Wesemann im Rotenburger Heimathaus statt.

Die gemeinsame Pressemitteilung zu der Veranstaltung und weitere Bilder finden Sie im Presseportal der Polizeidirektion Lüneburg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56836/6144834

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell