PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (999) 71-jähriger Hung T. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots)

Seit Dienstagnachmittag (21.10.2025) wird der 71-jährige Hung T. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der 71-Jährige verließ am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr seine Wohnung in der Gebbertstraße und kehrte seitdem nicht mehr nachhause zurück. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

71 Jahre alt, asiatisches Aussehen, 165 cm groß, graue kurze Haare, schlanke Statur, Bekleidung: braun-grüne Jogginghose, orange-schwarze Regenjacke oder orangene Fleecejacke, braune Schuhe

Ein Bild des Vermissten steht zur Veröffentlichung als Download unter folgendem Link zur Verfügung:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/092640/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 7600, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

Erstellt durch: Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 12:29

    POL-MFR: (997) Entwendeter E-Scooter geortet - Täterfestnahme

    Fürth (ots) - Am Dienstag (21.10.2025) entwendete ein 37-Jähriger einen E-Scooter in Fürth. Ein sogenannter "AirTag" führte die Polizeiinspektion Fürth zu dem E-Scooter und dem Tatverdächtigen. Zwischen 06:30 Uhr und 16:30 Uhr entwendete ein zunächst Unbekannter einen angeketteten E-Scooter an der U-Bahnanlage in der Jakobinenstraße. Der rechtmäßige ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:59

    POL-MFR: (996) Zeugenaufruf nach Diebstahl sakraler Gegenstände aus einer Kirche

    Ansbach (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagmorgen (14.10.2025) und Donnerstagnachmittag (16.10.2025) Messingleuchter aus einer Kirche in Ansbach. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit zwischen 09:30 Uhr am Dienstag und 14:00 Uhr am Donnerstag entwendeten die Unbekannten aus einer Kirche am Karlsplatz mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren