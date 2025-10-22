Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (996) Zeugenaufruf nach Diebstahl sakraler Gegenstände aus einer Kirche

Ansbach (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagmorgen (14.10.2025) und Donnerstagnachmittag (16.10.2025) Messingleuchter aus einer Kirche in Ansbach. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen 09:30 Uhr am Dienstag und 14:00 Uhr am Donnerstag entwendeten die Unbekannten aus einer Kirche am Karlsplatz mehrere Messingleuchter von einem Altar. Die Leuchter haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und am Tatort eine Spurensicherung veranlasst. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell