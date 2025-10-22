PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (996) Zeugenaufruf nach Diebstahl sakraler Gegenstände aus einer Kirche

Ansbach (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagmorgen (14.10.2025) und Donnerstagnachmittag (16.10.2025) Messingleuchter aus einer Kirche in Ansbach. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen 09:30 Uhr am Dienstag und 14:00 Uhr am Donnerstag entwendeten die Unbekannten aus einer Kirche am Karlsplatz mehrere Messingleuchter von einem Altar. Die Leuchter haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und am Tatort eine Spurensicherung veranlasst. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

