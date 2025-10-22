Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (995) Mann sprang auf Dienstwagen der Polizei - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Dienstagabend (21.10.2025) sprang in der Nürnberger Innenstadt ein Mann auf das Dach eines Streifenwagens der Polizei. Der 19-Jährige musste in eine Fachklinik eingewiesen werden.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte war gegen 18:45 Uhr zu einem Einsatz im Hauptbahnhof unterwegs. Die Beamten parkten den Dienstwagen vor dem Haupteingang des Bahnhofs und betraten diesen.

Kurz darauf kletterte ein zunächst unbekannter Mann auf die Motorhaube sowie auf das Dach des Streifenwagens und sprang darauf herum. Die Beamten konnten den 19-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen vor Ort festnehmen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige aus einer psychiatrischen Einrichtung aus Oberbayern abgängig war und ein Unterbringungsbefehl bestand.

Daraufhin wurde der 19-Jährige in die Obhut einer Fachklinik übergeben. An dem Streifenwagen konnte kein Sachschaden festgestellt werden.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell