POL-MFR: (992) 13-jährige Sabina G. aus Sachsen b. Ansbach - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - In den frühen Morgenstunden des Dienstags (21.10.2025) brachen Unbekannte in einen Lottoladen im Nürnberger Stadtteil Glockenhof ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 04:15 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei über Notruf mit, dass sie beobachtet habe, wie sich zwei vermummte Personen gewaltsam Zugang zu einem Lottoladen in der Glockenhofstraße ...

mehr