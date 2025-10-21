PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (992) 13-jährige Sabina G. aus Sachsen b. Ansbach - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Ansbach (ots)

Wie mit Meldung 988 berichtet, wurde die 13-jährige Sabina G. seit Montagmorgen (20.10.2025) vermisst. Am Dienstagvormittag (21.10.2025) konnte die Vermisste von einer Streife der Polizeiinspektion Neufahrn (Lkrs. Freising) in Gewahrsam genommen werden. Das Mädchen ist soweit wohlauf. Die Öffentlichkeitfahndung wird hiermit widerrufen.

