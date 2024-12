Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am gestrigen Samstagvormittag, kurz nach 11 Uhr, kam es in Mannheim-Schönau, an der Kreuzung Lilienthalstraße / Ortelsburger Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Die 31-jährige Fahrerin eines Beijing Baic, die unverletzt blieb, fuhr auf der Lilienthalstraße in Richtung Sandhofen und bog an der Kreuzung nach rechts in die Ortelsburger Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der 56-jährigen Radfahrerin, die ordnungsgemäß auf dem Radweg in die entgegengesetzte Richtung fuhr, und erfasste sie.

Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt.

Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell