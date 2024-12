POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Streitigkeiten im Verkehr eskalieren

Mannheim (ots) - Am Abend des 06.12.2024 betrat ein vermummter Mann gegen 18:00 Uhr die Filiale eines Supermarktes in der Kasseler Straße. Dort begab er sich gezielt durch den Markt zur Kasse, wo er direkt in den Kassenbereich trat. Unter Vorhalt eines Schraubendrehers forderte er die dortige Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen, was diese jedoch verneinte. Hierauf ...

mehr