Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Freitag, den 06.12.2024, gg 11.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen zwei Pkw im Römerkreis in Heidelberg. Nach derzeitigem Kenntnisstand kollidierten ein silberner Pkw Audi und ein silberner Pkw Peugeot, nachdem sie von der Römerstraße kommend, in den Römerkreis eingefahren waren. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden nun Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 06221 / 18570, mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell