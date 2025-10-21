Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (990) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bad Windsheim (ots)

Unbekannte brachen am Montagnachmittag (20.10.2025) in ein Wohnhaus in Uffenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mutmaßlich zwischen etwa 14:20 Uhr und 16:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Burgbernheimer Straße. Anschließend durchwühlten sie mehrere Zimmer und entwendeten unter anderem Goldschmuck. Der genaue Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Ansbacher Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch und übernahm inzwischen die weitere Sachbearbeitung. Die Ermittler bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

