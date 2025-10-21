PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (991) Einbruch in Lottoladen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags (21.10.2025) brachen Unbekannte in einen Lottoladen im Nürnberger Stadtteil Glockenhof ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 04:15 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei über Notruf mit, dass sie beobachtet habe, wie sich zwei vermummte Personen gewaltsam Zugang zu einem Lottoladen in der Glockenhofstraße verschafften und mit mehreren Tüten in Richtung des Anton-Müller-Platzes flohen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, bei der auch ein Polizeihubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingesetzt wurde, blieb erfolglos.

Bei den unbekannten Tätern handelt es sich mutmaßlich um circa 185 cm große Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und veranlasste unter anderem eine Spurensicherung am Tatort. Inzwischen hat das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

