Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (994) Nachbarin mit Stange angegriffen - Haftantrag

Herzogenaurach (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.10.2025) griff ein 75-jähriger Mann eine Nachbarin in einem Mehrfamilienhaus in Herzogenaurach an und fügte ihr Kopfverletzungen zu. Der Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen werden.

Gegen 17:15 Uhr betrat eine 33-jährige Frau (bulgarische Staatsangehörige) ein Mehrfamilienhaus in der Pirckheimer Straße. Als sie ihre Wohnungstür aufsperrte, schlug ein 75-jähriger deutscher Nachbar mit einer Stange unvermittelt mehrmals auf den Kopf der 33-Jährigen.

Die Frau flüchtete daraufhin auf die Straße und verständigte die Polizei. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Herzogenaurach nahm den 75-Jährigen daraufhin fest und stellte das mutmaßliche Schlagwerkzeug sicher.

Die 33-jährige Frau erlitt Kopfverletzungen, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden konnten. Sie befindet sich nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Der 75-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts strafrechtlich verantworten. Die Erlanger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens. Der 75-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Zudem wird geprüft, ob der Mann aufgrund einer psychischen Ursache heraus handelte und in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden muss.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken

