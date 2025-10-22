Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (997) Entwendeter E-Scooter geortet - Täterfestnahme

Fürth (ots)

Am Dienstag (21.10.2025) entwendete ein 37-Jähriger einen E-Scooter in Fürth. Ein sogenannter "AirTag" führte die Polizeiinspektion Fürth zu dem E-Scooter und dem Tatverdächtigen.

Zwischen 06:30 Uhr und 16:30 Uhr entwendete ein zunächst Unbekannter einen angeketteten E-Scooter an der U-Bahnanlage in der Jakobinenstraße. Der rechtmäßige Eigentümer, ein 33-jähriger Deutscher, ortete den Roller noch in der Nacht und teilte der Polizeiinspektion Fürth den Standort mit. Eine Streifenbesatzung konnte den 37-jährigen deutschen Tatverdächtigen antreffen und anhalten, als dieser auf dem E-Roller in der Meckstraße fuhr. Bei dem Tatverdächtigen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass er während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Er muss sich nun wegen Diebstahls und der Drogenfahrt strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

