Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Spiegelklatscher auf der Kreisstraße 205: Polizei sucht flüchtige Sattelzugmaschine ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Kirchwalsede/Lüdingen. Heute, gegen 07:35 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 205 zwischen Lüdingen (Weißenmoor) und Kirchwalsede zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein gelber Lkw mit Tankauflieger befuhr die Strecke in Richtung Kirchwalsede, als ihm eine dunkle Sattelzugmaschine entgegenkam. Aufgrund der engen Fahrbahn stießen die Außenspiegel beider Fahrzeuge zusammen. Der Tankauflieger-Fahrer kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, riss den Grünstreifen auf und beschädigte die Schutzplanke. Der entgegenkommende Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Lüdingen fort, ohne anzuhalten.

Wer hat den Unfall auf der K 205 beobachtet oder kann Angaben zu der flüchtigen dunklen Sattelzugmaschine machen? Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter 04261 / 9470.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell