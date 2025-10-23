Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ E-Bike bei Burger King geklaut: Eigentümer gesucht! ++ Unfallflucht auf dem Parkplatz der Oste-Med-Klinik ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ E-Bike bei Burger King geklaut: Eigentümer gesucht! ++

Rotenburg. Am Freitagabend (17.10.2025), gegen 18:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Burger King in der Burgstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Der mutmaßliche Täter konnte noch am selben Tag ermittelt und mit dem gestohlenen Fahrrad angetroffen werden.

Das schwarze Klapprad / Pedelec (E-Bike) wurde daraufhin sichergestellt (siehe Bilder in der digitalen Pressemappe).

Bislang ist nicht bekannt, wem das Rad gehört. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04261 / 9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

Auch Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

++ Unfallflucht auf dem Parkplatz der Oste-Med-Klinik ++

Bremervörde. Heute, gegen 10:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Oste-Med-Klinik zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten schwarzen Audi Q5 und verursachte dabei Sachschaden am vorderen linken Kotflügel.

Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der oder die Verursachende vom Unfallort, ohne die erforderlichen Pflichten zu erfüllen.

Die Polizei Bremervörde bittet Zeugen - insbesondere die Person, die gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz rangiert hat - sich unter 04761 / 74890 zu melden.

