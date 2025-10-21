POL-ROW: ++ Einbruch in Einfamilienhaus in Drögenbostel: Polizei sucht Zeugen ++ Frontalzusammenstoß auf der Scheeßeler Straße: Zwei Personen leicht verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme)

++ Einbruch in Einfamilienhaus in Drögenbostel: Polizei sucht Zeugen ++

Visselhövede/Drögenbostel. Am Montag, den 20.10.2025, kam es zwischen 06:35 Uhr und 15:35 Uhr in der Drögenbosteler Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die oder der unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Dabei entwendete der Täter Bargeld in Höhe einer niedrigen dreistelligen Summe sowie Schmuck.

Die Polizeiinspektion Rotenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04261 / 947-0 zu melden.

++ Frontalzusammenstoß auf der Scheeßeler Straße: Zwei Personen leicht verletzt ++

Sittensen. Am Montagnachmittag (20.10.2025), gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Scheeßeler Straße (L 130) kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Hamersen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Stade mit seinem VW Polo zum Überholen an und übersah dabei eine entgegenkommende 57-jährige Frau aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) in ihrem Mercedes GLC. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Die beiden Fahrzeugführenden wurden mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04282 / 5087-0 bei der Polizeistation Sittensen zu melden.

