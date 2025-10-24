Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bremervörde: Mutmaßlicher Täter nach Sachbeschädigung im Freibad ermittelt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. Bereits am Abend des 31. März 2024 kam es im Freibad des Delphino in der Straße Am Lagerberg zu einer Sachbeschädigung. Ein damals unbekannter Täter war gewaltsam auf das Gelände eingedrungen und hatte einen Ziegelstein in das leere Sprungbecken geworfen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro zulasten der Stadt Bremervörde.

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei Bremervörde einen zur Tatzeit 15-jährigen Beschuldigten aus Bremervörde identifizieren. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, das Freibad gemeinsam mit einer Gruppe weiterer - teils noch minderjähriger - Personen unbefugt betreten und anschließend den Stein in das Becken geworfen zu haben, wodurch das Becken erheblich beschädigt wurde.

"Jugendlicher Leichtsinn gehört zum Erwachsenwerden dazu - bestimmte Aktionen überschreiten aber Grenzen. Orte, die für Bürgerinnen, Bürger und Familien ein Rückzugsort der Erholung und Freude sein sollen, müssen respektvoll behandelt werden - nicht vorsätzlich beschädigt. Wir werten solche Straftaten nicht als Bagatelle und setzen mit den Ermittlungen ein klares Zeichen: Öffentliche Einrichtungen und fremde Grundstücke sind nicht die richtigen Orte für Vandalismus oder Mutproben", so Marvin Teschke, Sprecher der Polizeiinspektion Rotenburg.

