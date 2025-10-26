Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemeldung der Polizeiinspektion Rotenburg vom 24.10.2025 bis zum 26.10.2025

Rotenburg (ots)

1. Rotenburg - Sonderkontrollen zum Thema "Autoposer"

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fanden im Stadtgebiet Rotenburg wiederholt Sonderkontrollen zum Thema "Autoposer" statt. Durch die Kontrollen soll das rücksichtslose und poserhafte Fahrverhalten im Stadtgebiet bekämpft und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden. Durch die Beamten konnten einen Vielzahl von Verstößen festgestellt werden. Neben diversen Ordnungswidrigkeiten wegen unnötigen Umherfahrens oder Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt, konnten zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln festgestellt werden. Ferner konnte im Zuge einer Geschwindigkeitsmessung ein Pkw-Führer mit einer Höchstgeschwindigkeit von 130km/h bei erlaubten 70km/h kontrolliert werden.

2. Westerwalsede - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen

Am Samstag, den 25.10.2025, gegen 16 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 206 zwischen Süderwalsede und Kirchwalsede. Der 39-jährige Pkw-Führer kommt auf gerader Straße rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert dort mit einen Straßenbaum und wird durch die Kollision nach links in den gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert. Hier kollidiert der Pkw erneut mit einem Baum. Beide Fahrzeuginsassen werden durch den Unfall verletzt. Im Krankenhaus angekommen kann bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,87 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme wird umgehend durch die Beamten angeordnet. Außerdem wird der Führerschein des Pkw-Führers beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Scheeßel - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit vom 22.10./ 09:30 Uhr bis zum 23.10.2025/ 16 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Scheeßel ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und drangen ins Objekt ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und konnten Bargeld erbeuten. Anschließend entkamen die Täter in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf etwa 2000EUR Schaden geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder/ und Fahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Rotenburg unter der Nummer 04261/ 9470 entgegen.

4. Sittensen - Einbruch in Tankstelle

Am 25.10.2025, gegen 23:25 Uhr, dringen drei Täter gewaltsam über die Außentür einer Tankstelle in Sittensen in das Objekt ein. Durch die Täter werden Zigaretten im Gesamtwert von ca. 6000EUR entwendet. Die Täter verlassen das Objekt über den Einstiegsweg und entkommen in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder/ und Fahrzeugen nimmt die Polizei in Zeven unter der Nummer 04281/ 95920 entgegen.

5. Bremervörde - Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen dem 21.10., 14:00 Uhr und dem 25.10.2025, 16:20 Uhr drangen unbekannte Täter durch gewaltsames Aufhebeln eines Fensters in eine Zahnarztpraxis in Bremervörde ein. Die Täter durchwühlten die Praxisräume und konnten mit insgesamt 12 iPads entkommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder/ und Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bremervörde unter der Nummer 04761-74890 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell