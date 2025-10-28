PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auffahrunfall mit geringem Sachschaden +++ Verursacherin unter Medikamenten- und Drogeneinfluss und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Delmenhorst ist am Dienstag, 28. Oktober 2025, gegen 08:20 Uhr, lediglich geringer Sachschaden entstanden. Gegen die Verursacherin ist trotzdem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Die 45-jährige Delmenhorsterin war zur Unfallzeit mit einem Mercedes auf der Oldenburger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Ungefähr in Höhe der Hegelerstraße fuhr sie auf das Heck eines Müllfahrzeugs auf, das von einem 69-jährigen Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs am Straßenrand gestoppt wurde, um Abfälle einsammeln zu können.

Der 69-Jährige, ein 24-jähriger Arbeitskollege und die 45-Jährige blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden geringe Schäden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro. Die Unfallverursacherin machte bereits gegenüber den beiden Mitarbeitern des Entsorgungsbetriebs einen stark mitgenommen Eindruck. Nach dem Zusammenstoß fuhr sie beim Rangieren einen der beiden Männer fast an. Sie gab später an, krankheitsbedingt auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen zu sein. Ein durchgeführter Test zeigte zudem den Konsum von Kokain an.

Gegen die Delmenhorsterin ist ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war sie nicht mehr. Um eine Weiterfahrt der uneinsichtigen Frau zu verhindern, stellte die Polizei die Schlüssel ihres Autos sicher.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

