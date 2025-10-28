Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Tageswohnungseinbrüchen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht Zeugen, nachdem am Montag, 27. Oktober 2025, tagsüber in zwei Häuser eingebrochen wurde.

In der Zeit von 08:00 bis 13:15 Uhr verschafften sich Unbekannte zunächst durch ein Fenster einer Doppelhaushälfte in der Welsestraße Zutritt zu den Wohnräumen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro

Zwischen 13:30 und 17:45 Uhr hebelten Einbrecher dann eine Terrassentür eines Einfamilienhauses im Kastanienweg auf. Auch hier entstanden Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro und die Täter erlangten Schmuck.

Wer in den beiden Zeiträumen verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Um die Gefahr von Einbrüchen in die eigenen vier Wände zu minimieren, gilt es einfache Verhaltenshinweise zu befolgen. Zusammengefasst werden diese auf den Internetseiten:

- Gekippte Fenster und Terrassentüren sind geradezu eine Einladung für Diebe, lediglich ins Schloss gezogene Türen stellen kaum ein Hindernis dar. Die Polizei rät deshalb, Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit stets zu verschließen und die Haustür zweifach abzuschließen.

- Alle Hinweise, die darauf hindeuten, dass die Wohnung oder das Haus unbewohnt sind, sind zu vermeiden. Ständig heruntergelassene Rollläden, zugezogene Vorhänge, überquellende Briefkästen (...) sind Indizien, nach denen Einbrecher Ausschau halten. Auch der ungemähte Rasen könnte signalisieren: Hier ist niemand zu Hause.

- Ratsam ist es, Freunde, Verwandte, Bekannte oder Nachbarn zu bitten, das Haus oder die Wohnung während der Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen, indem sie den Briefkasten leeren sowie Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher zu unregelmäßigen Zeiten betätigen. Denn die Erfahrungen der Polizei zeigen, dass eine aufmerksame Nachbarschaft entscheidend hilft, den ungebetenen Gästen die Tour zu vermasseln.

