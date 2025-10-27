Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schornsteinbrand in einem Einfamilienhaus in Berne

Delmenhorst (ots)

Zu einem Schornsteinbrand musste die Feuerwehr am Sonntag, 26. Oktober 2025, gegen 20:50 Uhr, in Berne ausrücken.

Ein 34-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Pfahlhausen befand sich zusammen mit seiner Ehefrau und der sechsjährigen Tochter im Wohnzimmer und wurde auf Qualm aufmerksam, der im Bereich des in Betrieb befindlichen Kamins aus der Decke drang. Die Familie verständigte die Feuerwehr und brachte sich in Sicherheit. Zum Brandort rückten 85 Einsatzkräfte der Freiwilligen Wehren Hude, Köterende und Neuenkoop aus. Sie lokalisierten den Brandherd und waren bis 22:50 Uhr mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

Anschließend begann die Suche nach der Brandursache. Um klären zu können, weshalb es im Bereich des neu installierten Kaminofens gebrannt hat, wurde gegenüber den Bewohnern eine Beschlagnahme ausgesprochen. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar, die Familie ist bei Nachbarn untergekommen. Angaben zum entstandenen Schaden sind noch nicht möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell