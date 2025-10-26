PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Großkontrolle auf der B75 in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Im Zusammenhang mit dem Bremer Freimarkt führte die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch am Samstag, 25. Oktober 2025, eine Großkontrolle auf der B75 durch. Neben Angehörigen der verantwortlichen Polizeiinspektion nahmen auch Einsatzkräfte der Polizeidirektion Oldenburg, der Polizei Bremen und der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim an der Kontrolle teil. Darüber hinaus überprüften Mitarbeiter des Hauptzollamtes Bremen und der Stadt Delmenhorst mögliche Verstöße gegen das Schwarzarbeitsgesetz bzw. gegen ausländerrechtliche Bestimmungen.

Ab 19:00 Uhr wurde der Verkehr auf der B75 in Richtung Oldenburg durch einen Trichter geführt, um eine Sichtkontrolle der passierenden Fahrzeuge und Insassen vornehmen zu können. Hier wurde entschieden, wer einer weiteren Kontrolle unterzogen werden sollte. Diese erfolgte danach auf dem Gelände vom TÜV Nord an der Annenheider Allee. Der übrige Fahrzeugverkehr konnte der B75 in Richtung Autobahn 28 folgen und weiterfahren. Die Anschlussstelle Stickgras wurde für den Zeitraum der Kontrolle voll gesperrt. Parallel zu diesen stationären Kontrollen waren auch mobile Teams auf der B75, der Autobahn 28 und den umliegenden Straßen unterwegs, um Fahrzeuge stoppen zu können, deren Insassen sich der Kontrolle möglicherweise hätten entziehen wollen. Bis Sonntag, 26. Oktober 2025, 02:00 Uhr, wurden so 273 Fahrzeuge und etwas mehr als 300 Personen kontrolliert.

Direkt nach Kontrollbeginn geriet ein 19-jähriger Bremer in einem Mietwagen in die Kontrolle. Er schien deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen, ein durchgeführter Test zeigte den Konsum von Kokain und Marihuana an. Weil aufgrund seines Zustandes von einer Fahruntüchtigkeit ausgegangen werden musste, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Der 19-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Drei weiteren Autofahrern mussten Blutproben entnommen werden, weil auch sie unter dem Einfluss berauschender Mittel (Kokain, Marihuana) zu stehen schienen.

In drei Fällen wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, weil in kontrollierten Autos Kokain, Opiate und Amphetamin gefunden wurden. Außerdem ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz bzw. Anti-Doping-Gesetz eingeleitet worden, weil eine kontrollierte Person im Besitz von Fläschchen mit Testosteron war.

Neben den aufgeführten Delikten gerieten mehrere Fahrer in Kontrollen, obwohl sie nicht oder nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Zusätzlich wurden mehr als 50 Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften geahndet.

In zehn Fällen sind mögliche Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz festgestellt worden. Zumeist handelte es sich um Taxen oder vergleichbare Fahrzeuge, die außerhalb ihres zulässigen/angemeldeten Bereichs unterwegs waren.

Die Einhaltung der Verkehrsregeln ist entscheidend, um Unfälle mit schweren Folgen zu vermeiden. Die Kontrollen der Polizei und der unterstützenden Behörden dienen somit der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. In den kommenden Wochen muss mit weiteren Kontrollen gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

