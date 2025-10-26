PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Harpstedt-Prinzhöfte: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am 22.10.2025 gegen 10:10 Uhr kam es auf der Henstedter Straße in Prinzhöfte zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 10.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 34jähriger Mann war mit einer Unimog Zugmaschine samt angehängtem Tankanhänger auf der Henstedter Straße in Richtung Klein Henstedt unterwegs. Nach Angaben des 34jährigen sei ein entgegenkommender Pkw nicht weit genug rechts gefahren sein, sodass der 34jährige ausweichen musste. Dadurch kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit Leitpfosten und einem Baum. Der mit Bohrschlamm beladene Tankanhänger kippte um. Bis zur Bergung des Gespanns musste die Henstedter Straße gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

