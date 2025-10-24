Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Stuhr

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr ist am Freitag, 24. Oktober 2025, gegen 01:30 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Ein 40-jähriger Mann aus Ganderkesee war zur Unfallzeit mit einem Kleintransporter auf der Autobahn 28 in Dreieck Stuhr unterwegs. Er wollte auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg wechseln und kam in der Linkskurve des Dreiecks nach rechts von der nassen Fahrbahn ab. Nach einer Kollision mit den Schutzplanken kam der Transporter quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Am Fahrzeug und den Schutzplanken entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Das Dreieck Stuhr konnte im Bereich der Unfallstelle bis 02:45 Uhr nur einspurig befahren werden. Behinderungen waren aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht zu verzeichnen.

