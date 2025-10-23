PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Diebstahl eines Wohnmobils in Bookholzberg gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach dem Diebstahl eines Wohnmobils in Bookholzberg sucht die Polizei nach Zeugen.

Bislang unbekannte Personen haben sich in der Zeit von Dienstag, 21. Oktober 2025, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 22. Oktober 2025, 13:00 Uhr, auf das Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Harmenhauser Straße begeben. Auf dem am Ortsausgang von Bookholzberg gelegenen Betrieb entwendeten sie einen abgestellten Camper des Herstellers Pössl. Der Wert des Modells "2Win S Plus" auf Basis eines Citroen-Busses wurde mit rund 50.000 Euro angegeben.

Wer verdächtige Personen auf dem Gelände der Kfz-Werkstatt an der B212 gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

