Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbefugtes Betreten eines baufälligen Mehrfamilienhauses +++ Gefahren beim Betreten von "Lost Places"

Delmenhorst (ots)

Gegen drei junge Männer aus Delmenhorst ist am Mittwoch, 22. Oktober 2025, ein Verfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet worden.

Die jungen Männer im Alter von 15, 16 und 18 Jahren wurden gegen 18:00 Uhr dabei beobachtet, wie sie auf dem Dach eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Wollepark" herumliefen. Beamte der verständigten Polizei begleiteten die Beschuldigten vom Dach und leiteten en Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, dass das Betreten fremder Grundstücke ohne Zustimmung der Eigentümer grundsätzlich verboten ist. Verlassene Orte können dabei eine Vielzahl von potentiellen Gefahren bergen. Dort können beispielsweise herabfallende Gegenstände wie Mauerwerk oder Deckenteile zu schweren Verletzungen führen. Auch schädliche Stoffe wie Asbest, Schimmel oder Chemikalien können auf verlassenen Geländen vorkommen und langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen. In "Lost Places" können zudem scharfe und gefährliche Gegenstände wie Glasscherben, rostige Nägel, alte Metallteile oder andere scharfe Gegenstände herumliegen. Auch Löcher oder offene Gruben im Boden können zu schweren Verletzungen führen, wenn sie übersehen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch