PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall in Ovelgönne und verletzt einen Radfahrer

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwoch, 22. Oktober 2025, 19:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ovelgönne-Loyermoor verursacht und dadurch einen Radfahrer verletzt.

Der 57-jährige Mann aus dem Ammerland wollte zur Unfallzeit mit einem SUV von einem Parkplatz einer ehemaligen Gaststätte auf die B211 in Richtung Oldenburg einfahren. Dazu musste er den parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg queren und übersah einen 54-jährigen Mann, der mit einem Pedelec in Richtung Brake unterwegs war. Der Radfahrer aus dem Ammerland stürzte über die Motorhaube, prallte unter anderem gegen die Windschutzscheibe und blieb auf dem Radweg liegen. Er erlitt mit viel Glück nur leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am SUV und dem Pedelec entstanden erhebliche Schäden, die auf ungefähr 10.000 Euro beziffert wurden.

Während der Unfallaufnahme nahmen Beamte der Polizei Alkoholgeruch beim 57-jährigen Autofahrer wahr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,37 Promille. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 15:20

    POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrollen auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr

    Delmenhorst (ots) - Auf der Richtungsfahrbahn Hamburg der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr staut sich der Verkehr zurzeit täglich. Häufig müssen in diesem Zusammenhang Verkehrsunfälle registriert werden. Um diese Zahlen zu senken und die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu sensibilisieren, wurden am Dienstag, 21. Oktober 2025, Schwerpunktkontrollen ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:39

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Delmenhorst (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen. Am Dienstag, 21. Oktober 2025, haben sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Wohnung in der Annenheider Straße verschafft. Dazu begaben sie sich in der Zeit von 09:45 bis 14:00 Uhr in das erste Obergeschoss des Hauses - gelegen zwischen Helgoland- und Nachtigalstraße - und brachen hier die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren