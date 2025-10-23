Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall in Ovelgönne und verletzt einen Radfahrer

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwoch, 22. Oktober 2025, 19:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ovelgönne-Loyermoor verursacht und dadurch einen Radfahrer verletzt.

Der 57-jährige Mann aus dem Ammerland wollte zur Unfallzeit mit einem SUV von einem Parkplatz einer ehemaligen Gaststätte auf die B211 in Richtung Oldenburg einfahren. Dazu musste er den parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg queren und übersah einen 54-jährigen Mann, der mit einem Pedelec in Richtung Brake unterwegs war. Der Radfahrer aus dem Ammerland stürzte über die Motorhaube, prallte unter anderem gegen die Windschutzscheibe und blieb auf dem Radweg liegen. Er erlitt mit viel Glück nur leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am SUV und dem Pedelec entstanden erhebliche Schäden, die auf ungefähr 10.000 Euro beziffert wurden.

Während der Unfallaufnahme nahmen Beamte der Polizei Alkoholgeruch beim 57-jährigen Autofahrer wahr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,37 Promille. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

