POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstag, 21. Oktober 2025, haben sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Wohnung in der Annenheider Straße verschafft. Dazu begaben sie sich in der Zeit von 09:45 bis 14:00 Uhr in das erste Obergeschoss des Hauses - gelegen zwischen Helgoland- und Nachtigalstraße - und brachen hier die Wohnungstür gewaltsam auf. Aus den Wohnräumen entwendeten sie Schmuck und Bargeld und verließen den Tatort.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige bzw. unberechtigte Personen im Mehrfamilienhaus gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

