Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und zieht sich leichte Verletzungen zu

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstag, 21. Oktober 2025, 17:15 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht und sich dabei leicht verletzt.

Der 25-jährige Delmenhorster war zur Unfallzeit mit einem SUV auf der Stedinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Weberstraße fuhr er ungebremst auf den Mercedes eines 35-Jährigen aus Groß Ippener auf, der vor der roten Ampel zum Stehen gekommen war. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Der Unfallverursacher klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Oberkörper und wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Weil von ihm Alkoholgeruch ausging, wurde vorher aber noch ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,46 Promille ergab. Gegen den 25-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Ein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, weil der Delmenhorster nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

