POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer bei Unfall in Harpstedt tödlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt hat am Dienstag, 21. Oktober 2025, gegen 22:40 Uhr, ein Autofahrer tödliche Verletzungen erlitten.

Der 85-jährige Mann aus der Samtgemeinde Harpstedt war zur Unfallzeit auf der Wildeshauser Straße in Richtung Wildeshausen unterwegs. Auf gerader Strecke kam er mit dem Kleinwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 85-Jährige war im Auto eingeklemmt und musste von 21 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt befreit werden. Zeitgleich wurde der schwer verletzte Mann von einer Notärztin versorgt, die aber nur noch seinen Tod feststellen konnte.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und bis zur Bergung des schwer beschädigten Kleinwagens war die Landesstraße gesperrt. Die Aufhebung erfolgte am Mittwoch, 22. Oktober 2025, gegen 02:00 Uhr. Bei den Ermittlungen zur Unfallursache ergaben sich Hinweise auf mögliche suizidale Hintergründe.

