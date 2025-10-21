Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer bei Unfall in der Gemeinde Hatten leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Durch einen Verkehrsunfall in der Gemeinde Hatten hat am Dienstag, 21. Oktober 2025, gegen 07:00 Uhr, ein Autofahrer Verletzungen erlitten.
Der 45-jährige Mann aus Großenkneten war mit einem Opel auf dem Wöschenweg in Richtung Grüner Weg unterwegs. Beim Queren der Sandkruger Straße missachtete er die Vorfahrt einer 48-Jährigen aus Hatten, die mit einem Audi in Richtung Sandkrug unterwegs war.
Durch den Zusammenstoß erlitt der 45-Jährige leichte Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell