POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer bei Unfall in der Gemeinde Hatten leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in der Gemeinde Hatten hat am Dienstag, 21. Oktober 2025, gegen 07:00 Uhr, ein Autofahrer Verletzungen erlitten.

Der 45-jährige Mann aus Großenkneten war mit einem Opel auf dem Wöschenweg in Richtung Grüner Weg unterwegs. Beim Queren der Sandkruger Straße missachtete er die Vorfahrt einer 48-Jährigen aus Hatten, die mit einem Audi in Richtung Sandkrug unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 45-Jährige leichte Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

