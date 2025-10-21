Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Autofahrerin bei Unfall auf der Autobahn 1 in Holdorf leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Holdorf hat am Montag, 20. Oktober 2025, gegen 13:15 Uhr, eine Autofahrerin leichte Verletzungen erlitten.

Die 91-jährige Frau aus Siegen war mit einem VW auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück und wollte den Parkplatz Langwege ansteuern. Dabei wechselte sie zu spät auf den Verzögerungsstreifen und kollidierte in der Zufahrt zum Parkplatz mit dem sogenannten Anpralldämpfer. Mit dieser Einrichtung sollen heftige Zusammenstöße mit der dahinter befindlichen Schutzplanke abgemindert werden.

Durch den Aufprall entstanden am VW und der Schutzeinrichtung erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Die 91-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell