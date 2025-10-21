PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Autos nach Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Delmenhorst waren am Montag, 20. Oktober 2025, gegen 17:00 Uhr, zwei Autos nicht mehr fahrbereit.

Ein 61-jähriger Bremer war zur Unfallzeit mit einem Kleinwagen auf der Syker Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte nach links auf die B75 in Richtung Bremen auffahren. Wegen Gegenverkehrs musste er zunächst halten, was die ihm folgende 47-Jährige aus Delmenhorst zu spät erkannte. Sie wich mit ihrem VW zwar noch nach rechts aus, kollidierte aber trotzdem mit dem Heck des Kleinwagens. Der VW kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, der Kleinwagen wurde durch den Aufprall nach links in den Einmündungsbereich der B75 geschoben.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:58

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Tagespflegeeinrichtung +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Eine Delmenhorster Tagespflegeeinrichtung war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Sonntag, 19. Oktober 2025, 18:00 Uhr, bis Montag, 20. Oktober 2025, 08:00 Uhr, haben sich Unbekannte Zutritt zum Gebäude der Pflegeeinrichtung in der ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 09:10

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Delmenhorst bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Bislang unbekannte Personen haben sich in der Zeit von Samstag, 18. Oktober 2025, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 19. Oktober 2025, 08:00 Uhr, auf ein Grundstück in der Jadestraße begeben. Auf der von der Straße abgewandten Seite schlugen sie eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren