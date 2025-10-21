Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Autos nach Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Delmenhorst waren am Montag, 20. Oktober 2025, gegen 17:00 Uhr, zwei Autos nicht mehr fahrbereit.

Ein 61-jähriger Bremer war zur Unfallzeit mit einem Kleinwagen auf der Syker Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte nach links auf die B75 in Richtung Bremen auffahren. Wegen Gegenverkehrs musste er zunächst halten, was die ihm folgende 47-Jährige aus Delmenhorst zu spät erkannte. Sie wich mit ihrem VW zwar noch nach rechts aus, kollidierte aber trotzdem mit dem Heck des Kleinwagens. Der VW kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, der Kleinwagen wurde durch den Aufprall nach links in den Einmündungsbereich der B75 geschoben.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell