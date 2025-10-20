Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Tagespflegeeinrichtung +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine Delmenhorster Tagespflegeeinrichtung war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 19. Oktober 2025, 18:00 Uhr, bis Montag, 20. Oktober 2025, 08:00 Uhr, haben sich Unbekannte Zutritt zum Gebäude der Pflegeeinrichtung in der Lahusenstraße verschafft, indem sie ein Tür aufhebelten. Auch im Bürotrakt brachen sie mehrere Türen auf. Schließlich entwendeten sie einen Tresor, mit dem sie den Tatort auch verließen.

Wer im angegeben Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell