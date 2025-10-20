Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Ortskern von Harpstedt ist am Sonntag, 19. Oktober 2025, gegen 11:50 Uhr, hoher Sachschaden entstanden.

Zur Unfallzeit war ein 58-jähriger Mann aus Harpstedt mit einem Kleinwagen auf der Straße "Amtsfreiheit" in Richtung Wildeshausen unterwegs. Im Bereich vom Redekerweg geriet er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Kleinwagen einer 74-Jährigen aus dem Ammerland, die die Straße in Richtung Dünsen befuhr.

Nach der Kollision drehte sich der Kleinwagen des Unfallverursachers und kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die 74-Jährige brachte ihr Auto in der Bucht einer nahen Bushaltestelle zum Stehen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro. Die Insassen wurden vorsorglich von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht, blieben aber unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell