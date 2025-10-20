PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Ortskern von Harpstedt ist am Sonntag, 19. Oktober 2025, gegen 11:50 Uhr, hoher Sachschaden entstanden.

Zur Unfallzeit war ein 58-jähriger Mann aus Harpstedt mit einem Kleinwagen auf der Straße "Amtsfreiheit" in Richtung Wildeshausen unterwegs. Im Bereich vom Redekerweg geriet er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Kleinwagen einer 74-Jährigen aus dem Ammerland, die die Straße in Richtung Dünsen befuhr.

Nach der Kollision drehte sich der Kleinwagen des Unfallverursachers und kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die 74-Jährige brachte ihr Auto in der Bucht einer nahen Bushaltestelle zum Stehen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro. Die Insassen wurden vorsorglich von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht, blieben aber unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 16:51

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 19.10.2025

    Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall in Brake mit alkoholisiertem Fahrzeugführer In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:50 Uhr, kam es auf der Landstraße 855 (Frieschenmoorer Straße) in der Gemeinde Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall eines Pkw mit einem Straßenbaum. Eine Verkehrsteilnehmerin teilte der Polizei zunächst ein herrenloses, verunfalltes Fahrzeug mit, dessen Airbags ausgelöst waren. Von dem ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 12:59

    POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum +++ länger andauernde Bergungsarbeiten

    Delmenhorst (ots) - Ein Verkehrsunfall hat am Sonntag, 19. Oktober 2025, auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum zur Sperrung zweier Fahrstreifen sowie länger andauernden Bergungsarbeiten geführt. Eine Person hat leichte Verletzungen davongetragen. Ein 36-jähriger ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 11:17

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 19.10.2025

    Delmenhorst (ots) - Landkreis Wesermarsch: Wohnungseinbruchdiebstahl in Stadland In der Zeit von Freitag, 17.10.2025, 07:30 Uhr, bis Samstag, 18.10.2025, 08:00 Uhr, verschafft sich bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Hakendorferwurp in 26935 Stadland. Anschließend nahm sie Schmuck an sich und verließ den Tatort. Angaben zum entstandenen Schaden sind noch nicht möglich. Wer im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren