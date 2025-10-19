Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum +++ länger andauernde Bergungsarbeiten

Delmenhorst (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Sonntag, 19. Oktober 2025, auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum zur Sperrung zweier Fahrstreifen sowie länger andauernden Bergungsarbeiten geführt. Eine Person hat leichte Verletzungen davongetragen.

Ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis Ostholstein befuhr gegen 5:45 Uhr mit einem Pkw-Anhänger-Gespann den rechten von drei Fahrstreifen der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen. Ein nachfolgendes Pferdetransporter-Anhänger-Gespann, das von einem 30-jährigen Mann aus Frankreich gelenkt wurde, übersah das vor ihm fahrende Gespann und fuhr auf.

Infolge der Kollision kippte der Anhänger des 36-Jährigen, der mit einem kleinen Radlader beladen war, um. Durch umherfliegende Teile wurde der Pkw einer 36-Jährigen aus Oldenburg beschädigt. Ein massives Anbauteil des Radladers, das sich ebenfalls auf dem Anhänger befand, schleuderte nach rechts in die Außenschutzplanke und beschädigte diese sowie Teile der Lärmschutzwand.

Durch den Auffahrunfall zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich vor Ort um die Verletzungen des Mannes, eine weitere Behandlung im Krankenhaus wurde allerdings abgelehnt.

Für die Unfallaufnahme wurde zunächst der Hauptfahrstreifen, für die Bergungsarbeiten im weiteren Verlauf, für die auch ein Kran zum Einsatz kam, zusätzlich der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Sperrung konnte erst gegen 11:00 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell