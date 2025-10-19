Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 19.10.2025

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee / Delmenhorst: unter Medikamenteneinfluss stehender PKW-Fahrer fährt auf der Felge

Am 18.10.2025, um 15.52 Uhr, wurde der Polizei ein PKW-Fahrer gemeldet, der in Ganderkesee-Schierbrok auf der Nutzhorner Landstraße in Richtung Delmenhorst auf einer blanken Felge fuhr. Der 69-jährige PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) wurde von einer Streife in der Friedensstraße in Delmenhorst angetroffen. Das vordere rechte Rad vom PKW verfügte über keine Bereifung mehr. An der Felge befanden sich nur noch kleine Reste der Bereifung, die sich während der Fahrt fast vollständig aufgrund eines bislang unbekannten Schadens "abgelöst" hatte. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der PKW-Fahrer unplausible Angaben zum beschädigten Rad / Reifen machte, unter Medikamenteneinfluss stand und aufgrund dessen nicht mehr fahrtauglich war. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Delmenhorst: Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen, Verursacher steht unter Alkoholeinfluss

Am 18.10.2025, um 15.27 Uhr, befuhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer (aus Hamburg) die Adelheider Straße in Delmenhorst in Richtung stadteinwärts und verzögerte seine Fahrt, um nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Der nachfolgende 40-jährige PKW-Fahrer (aus Ganderkesee) fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Bei dem Unfall wurden der 31-Jährige und seine 26-jährige Beifahrerin (aus Hamburg) leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verursacher unter Alkoholeinfluss (AAK: 2,04 Promille) steht. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden an beiden PKW wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell