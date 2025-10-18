Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 18.10.2025

Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer in Wildeshausen gestoppt

Am Samstag, 18.10.2025, gegen 05:40 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wildeshausen den Fahrzeugführer eines E-Scooters, welcher die Straße "Westertor" in Wildeshausen ohne eingeschaltetes Licht und in unsicherer Fahrweise befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle des 20-Jährigen Wildeshausers konnten die eingesetzten Beamten bei diesem Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,25 Promille. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Oldenburg: 73-Jährige Dame durch unbekannten Mann leicht verletzt +++Zeugen gesucht+++

Am Freitag, 17.10.2025, gegen 15:00 Uhr, geriet eine 73-Jährige aus Neerstedt mit einem unbekannten Mann in ein Streitgespräch, da dieser an ihren Zaun urinierte. Der unbekannte Mann beleidigte und bedrohte die 73-Jährige zunächst und schubste sie anschließend so stark, dass sie stürzte und sich dadurch leicht verletzte. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und half der Dame. Der unbekannte Mann war in Begleitung einer anderen unbekannten Dame, welche der 73-Jährigen Verletzten wieder hoch half. Die beiden Personen entfernten sich anschließend von dem Ereignisort. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Wildeshausen unter 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ahlhorn +++ Fahrzeugführer alkoholisiert +++ Führerschein des Verursachers beschlagnahmt

Am Samstagmorgen, 18.10.2025, gegen 05:30 Uhr, ereignete sich auf dem Hageler Damm in Ahlhorn ein Verkehrsunfall. Ein Abschleppunternehmer, welcher von dem vermeintlichen Fahrzeugführer kontaktiert wurde, stellte vor Ort fest, dass ein PKW im Verlauf einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen war. Jedoch standen augenscheinlich sowohl der 27-Jährige mutmaßliche Fahrzeugführer aus Garrel, als auch seine 28-Jährige Beifahrerin aus Großenkneten unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Daraufhin verständigte er die Polizei. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Beamten die beiden oben genannten Personen und der Vater des mutmaßlichen Fahrzeugführers neben dem beschädigten und nicht mehr fahrbereiten PKW angetroffen werden. Vor Ort machten alle Beteiligten widersprüchliche Angaben zur Fahrereigenschaft. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden bei dem 27-Jährigen aus Garrel und bei der 26-Jährigen aus Großenkneten Blutproben entnommen. Zudem wurde der Führerschein des 27-Jährigen beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden an dem Fahrzeug.

