PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 50-Jähriger mit Messer verletzt +++ Bargeld aus Pkw gestohlen +++ Terrassentür eingeschlagen

Hofheim (ots)

1. 50-Jähriger mit Messer verletzt,

Liederbach, Birkenweg, Mittwoch, 15.10.2025, 01:25 Uhr

(ro)Ein familiärer Streit ist in der Nacht zum Mittwoch in Liederbach derartig eskaliert, dass ein 50-jähriger Mann mit einem Messer verletzt worden ist. Gegen einen 27-jährigen Tatverdächtigen wird wegen des versuchten Totschlags ermittelt. Um 01:25 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass soeben auf einen Mann mit einem Messer eingestochen worden war. Daraufhin fuhren zahlreiche Polizisten in den Birkenweg, wo sich der Vorfall ereignet hatte. Ermittlungen am Tatort zeigten, dass es zu familiären Streitigkeiten gekommen war, infolgedessen der 27-jährige Tatverdächtige den 50-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Die herbeigerufenen Streifen konnten den Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

2. Bargeld aus Pkw gestohlen,

Eschborn, Rathausplatz, Dienstag, 14.10.2025, 19:00 Uhr bis 23:15 Uhr

(ro)In Eschborn haben Diebe am Dienstagabend unter anderem Bargeld aus einem Pkw gestohlen. Die Besitzerin hatte ihren BMW gegen 19:00 Uhr am Rathausplatz in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. Als sie um 23:15 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte den Pkw geöffnet und den darin liegenden Reisekoffer aufgebrochen hatten. Hieraus entnahmen sie diverse Bankkarten, elektrische Geräte und Bargeld, bevor sie sich samt Beute aus dem Staub machten.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Terrassentür eingeschlagen,

Eschborn, Niederhöchstadt, Fliederweg, Sonntag, 12.10.2025, 15:00 Uhr bis Dienstag, 14.101.2025, 18:50 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt die Terrassentür eines Wohnhauses eingeschlagen. Die Täter näherten sich zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend einem Anwesen im Fliederweg und schlugen mit einem Stein die Terrassentür ein. Weshalb sie im Anschluss unverrichteter Dinge von dannen zogen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise erbittet die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell